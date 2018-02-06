Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmayla sona erdiği kaydedildi.



Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiği Akın Çorap Giresunspor'la Ülker Stadı'nda karşılaşacak.