Fenerbahçe hem sahada hem borsada kaybetti

Şampiyonluk yarışında önemli bir yara alan Fenerbahçe, yatırımcısına da kaybettirdi. Kayserispor karşısında alınan beraberliğin ardından sarı-lacivertli kulübün hisselerinde sert düşüş yaşandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe hem sahada hem borsada kaybetti
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, yalnızca sahada değil, borsada da büyük darbe aldı. Ekonomim'e göre, haftanın ilk işlem gününe yüzde 7,65 düşüşle 42,76 liradan başlayan Fenerbahçe hisseleri, ilerleyen saatlerde değer kaybını sürdürerek yüzde 8'e yakın bir düşüşle 42,60 liraya kadar geriledi.

PUAN FARKI HİSSELERİ ETKİLEDİ

Fenerbahçe’nin aldığı beraberlik sonucu, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray ile puan farkı 5’e yükseldi. Bu gelişme, kulüplerin borsa performanslarına da doğrudan yansıdı. Galatasaray hisseleri güne yüzde 7,49 artışla 2,01 liradan başlarken, saat 10.25 itibarıyla yüzde 6,95 artışla 2 liradan işlem gördü.

Fenerbahçe'nin yaşadığı düşüşe karşın, diğer büyük kulüplerin hisselerinde yükseliş dikkat çekti. Trabzonspor hisseleri güne yüzde 1,11 artışla 0,91 liradan başlayarak yüzde 2 primle 0,92 liraya ulaştı. Beşiktaş hisseleri ise güne yüzde 0,49 artışla başlasa da daha sonra yüzde 0,98 düşüşle 2,03 liraya geriledi.

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