Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Alfredo Morelos'un yeni takımı belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Batshuayi'nin ayrılık ihtimaline karşı geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos ile transfer görüşmelerini durdurmuştu. Oyuncuyla sözleşme imzalamayan sarı-lacivertliler oyuncunun İstanbul'dan ayrılmasına izin verdi.

Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Alfredo Morelos'un yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Alfredo Morelos'un yeni takımı belli oldu
Editör: Nihat Çarboğa
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Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona erdikten sonra adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'un yeni takımı belli oldu.

ALFREDO MORELOS'UN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

27 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Brezilya ligi ekiplerinnden Santos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Alfredo Morelos'un yeni takımı belli oldu - Resim : 1

Alfredo Morelos, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelsede bu transfer gerçekleşmedi ve yıldız golcü Santos'un yolunu tuttu.

45 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers formasıyla 45 resmi maçta forma giyen Alfredo Morelos bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik katkı sağladı.

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