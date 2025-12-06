Fenerbahçe iddiaları sonrası Merih Demiral’ın yeni kontratı gündem oldu: İşte alacağı ücret
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ahli ile kontratını 2029’a kadar uzatan milli futbolcu Merih Demiral’ın kazanacağı ücret dudak uçuklatırken, Türk futbol tarihinin en yüksek geliri de yeniden şekillenmiş oldu.
2023 yılında transfer olduğu Al-Ahli ile üçüncü sezonunu geçiren Merih Demiral, Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.
Bu yeni anlaşma ile birlikte, milli futbolcunun yıllık net geliri 13 milyon Euro olarak belirlendi.
Goal.com'a göre, bu rakam, sadece Suudi Arabistan'da forma giyen Türk futbolcular arasında değil, genel anlamda tüm Türk oyuncular içinde en üst seviyeyi temsil ediyor.
TOPLAM KAZANCI DUDAK UÇUKLATIYOR
Merih Demiral, Al-Ahli'ye ilk transfer olduğunda yıllık 12 milyon Euro maaş alıyordu. Geride bıraktığı sürede bu kazançla toplam 36 milyon Euro gelir elde eden oyuncu, yeni kontratla beraber kasasına 39 milyon Euro daha koyacak.
Transfermarkt verilerine göre, bu yeni sözleşmeyle beraber Demiral’ın Suudi Arabistan'daki toplam kazancı 75 milyon Euro’ya yükselmiş oldu.
Merih Demiral, 2029 yılına kadar Suudi Arabistan'daki kariyerini sürdürmesi halinde, 6 yıllık süreçte bu astronomik toplam gelire ulaşmış olacak.
Al-Ahli formasıyla bugüne kadar 81 maça çıkan deneyimli stoper, bu karşılaşmalarda hücum hattına da katkıda bulunarak 7 gole doğrudan etki etti.
Türkiye A Milli Takımı kariyerinde ise 61 maçta görev alan Merih Demiral, milli formayla 6 gollük katkı sağladı.