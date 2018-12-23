Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 45. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.



Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk müsabakasında ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.



Haftaya 15 puanla 17. sırada giren Fenerbahçe, ligin ilk yarısını moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor.



Sarı-lacivertlilerde bu önemli karşılaşma öncesinde Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli, Oğuz Kağan Güçtekin, Michael Frey ve Şener Özbayraklı ile maç eksikliği olan Tolga Ciğerci'nin Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.



44 maçın 30'unu Fenerbahçe kazandı



İki takım arasında geride kalan 44 maçın 30'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi.



Fenerbahçe'nin 82 golüne, Akdeniz temsilcisi 37 golle karşılık verdi.



Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, deplasmanda 1-0, evinde de 4-1'lik skorlarla kazandı.



Antalya'daki maçlar



Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.



Rakibiyle Antalya'da yaptığı 22 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 6 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.



Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.



Farklı skorlu galibiyetler



Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.



Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.



Bu arada, 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 44 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.