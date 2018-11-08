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Fenerbahçe İspanya ile karşılaşacak

Fenerbahçe erkek basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında yarın İspanya'nın Baskonia ekibi ile karşılaşacak.

Fenerbahçe İspanya ile karşılaşacak

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 6. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak.

Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, averajla 3. sırada yer alıyor.

Ligde 2 maçını kazanıp, 3'ünü kaybeden Baskonia ise averajla 9. sırada bulunuyor.
 

Etiketler; #fenerbahçe #THY #İspanya #türkiye #Baskonia
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