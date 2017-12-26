Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın sahasında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptıkları bildirildi.



Öte yandan sarı-lacivertli oyuncular ve teknik heyete, antrenman öncesinde Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu'nun kendileri ve aileleri için hazırladığı yılbaşı hediyeleri verildi.



