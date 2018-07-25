banner982
Metro ve tramvay seferlerine yağmur engeli
Metro ve tramvay seferlerine yağmur engeli
Çavuşoğlu: Türkiye'ye vermiyoruz olmaz, biz üretimde de varız
Çavuşoğlu: Türkiye'ye vermiyoruz olmaz, biz üretimde de varız
Adnan Oktar'ın evinden cephanelik çıktı
Adnan Oktar'ın evinden cephanelik çıktı
Hakkında soruşturma başlatışmıştı! İşte Berna Laçin'e istenen ceza
Hakkında soruşturma başlatışmıştı! İşte Berna Laçin'e istenen ceza

Fenerbahçe İzmir'e geldi

Fenerbahçe, Cuma günü Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altınordu'yla oynayacağı dostluk maçı için özel uçakla bugün İzmir'e geldi.

Fenerbahçe İzmir'e geldi

Sarı-lacivertli takımı Adnan Menderes Havalimanı'nda Fenerbahçeli taraftarlar yalnız bırakmadı. Fenerbahçe kafilesini ilk olarak Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Altınordulu minik futbolcular karşıladı. Altınordulu minikler, Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu'ya ve Fenerbahçe'ye transfer olan eski oyuncuları Berke Özer ve Barış Alıcı'ya çiçek verirken, tüm kafileye incir hediye edildi.

Teknik direktör Phillip Cocu ve Fenerbahçeli futbolcular taraftarları el sallayarak selamladı. Fenerbahçe kafilesi havalimanından takım otobüsüyle ayrılarak kamp yapacağı Balçova'daki otele hareket etti. Sarı-lacivertliler yarın saat 10.00'da Altınordu'nun Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapacak. Sarı Kanarya, akşam idmanını ise 18.00'de Atatürk Stadı'nda gerçekleştirecek. Altınordu-Fenerbahçe maçı cuma günü Bornova Stadı'nda 21.00'de başlayacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fenerbahçe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.