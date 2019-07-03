Fenerbahçe kafilesi Düzce'de

Sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk etap çalışmalarının ardından yeni sezon hazırlık kampı için Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.



İstanbul'daki ilk etap çalışmalarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi.



Takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel çiçeklerle karşıladı.



Fenerbahçe, kampın ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı gerçekleştirecek.

