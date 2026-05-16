Fenerbahçe kalede kararını verdi! O isimle 3 yıl daha yola devam edilecek
Fenerbahçe, kendi altyapısından yetişen 29 yaşındaki kaleci Tarık Çetin ile yola devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli eldivenin sözleşmesinin üç yıl daha uzatıldığını duyurdu.
İç transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli yönetim, resmi kanallarından imza sürecinin tamamlandığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, mevcut kontratın 2028-2029 sezonunun bitimine kadar uzatıldığı belirtildi. Temel eğitimini Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde alan başarılı isim, sergilediği performansın ardından geçtiğimiz sezon futbol A takımı kadrosuna dahil edilmişti.
Süper Lig yarışında iki karşılaşmada görev yapan oyuncu; Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası turnuvalarında ise birer kez sarı-lacivertli kaleyi korudu.