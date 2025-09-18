Fenerbahçe Kaptanı Mert Hakan Yandaş: Başkanımızın verdiği emeğe yazık ettiğimiz için utanıyoruz

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından stat önünde açıklama yapan Başkan Ali Koç’a destek olmak için futbolcular da basın mensuplarının karşısına çıktı.

Takım adına konuşan Kaptan Mert Hakan Yandaş, alınan sonuca tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

BAŞKANIMIZIN EMEĞİNE YAZIK ETTİĞİMİZ İÇİN UTANIYORUZ

“Biz bu ülkede uzun yıllar yaşayan oyuncular olarak biliyoruz ki bunları yine sulandırmaya çalışacaklar. Kendisine konuşmak istediğimizi söylediğimizde, kesinlikle konuşmamamız gerektiğini ve bunu başka yere çekeceklerini söyledi. Biz stadyumdan böyle gitmek istemedik. Tüm samimiyetimle bütün arkadaşlarım adına söylüyorum; gerçekten utanıyoruz. Camiamızın verdiği emeğe, başkanımızın emeğine yazık ettiğimiz için utanıyoruz.”

Rakip oyuncunun penaltı vurgusuna da değinen Yandaş,



“Rakip takım oyuncusunun ‘penaltı’ dediği pozisyonda penaltı vermeyenler de umarım utanırlar. Biz içeride birbirimizle gerekli şeyleri konuştuk. Bundan sonra daha sıkı, daha birlikte olup, daha çok mücadele edeceğiz” dedi.

“HAKLILAR, UTANIYORUZ”

Taraftar tepkisini de değerlendiren Yandaş, “Maç devam ederken oyuncuyu ıslıklamanın yararlı olduğunu düşünmüyorum. Herkes bireysel etkilendiğini düşünüyor ancak hepimiz etkileniyoruz. Haklılar. Aldığımız sonuçtan utanıyoruz. Bu işi buraya biz getirdik, buradan da biz çıkaracağız” diye konuştu.

Mert Hakan Yandaş, açıklamasını “İnşallah lig sonunda şampiyon olan taraf biz olacağız” sözleriyle tamamladı.