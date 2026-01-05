Fenerbahçe kaptanı Skriniar iddialı konuştu: 'Finalde olmak istiyoruz'

Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesi öncesinde Yeni Adana Stadyumu'nda ortak bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Organizasyona Fenerbahçe ve Samsunspor'un teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Toplantıda sarı-lacivertli ekip adına söz alan kaptan Milan Skriniar, karşılaşmaya dair düşüncelerini aktardı.

"ÇOK İYİ VE ORGANİZE BİR TAKIM"

Karadeniz temsilcisi ile yakın zamanda ligde karşılaştıklarını hatırlatan Skriniar, rakiplerinin gücüne vurgu yaptı. Tecrübeli oyuncu, Samsunspor ile ilgili değerlendirmesinde, "Kendileriyle birkaç hafta önce karşılaşmıştık. Çok iyi, çok organize bir takım. Yarınki maçın da zor olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım içi uyumun arttığını ve formda olduklarını belirten Milan Skriniar, hedeflerinin mutlak final olduğunu söyledi. Maçı kendileri için bir sınav olarak gördüklerini dile getiren Skriniar, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz de formdayız. Artık birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Finalde olmak istiyoruz. Yarın bizim için iyi bir test olacak."