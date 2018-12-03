Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Kasımpaşa, 22. dakikada Mbaye Diagne'nin golüyle öne geçti. Rakip kalede baskısını artıran Fenerbahçe, beraberlik golünü 44. dakikada Roman Neustaedter'le buldu. Sarı-lacivertliler, 45+3. dakikada Özgür Çek'in kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda Kasımpaşa, Diagne ile 54. dakikada beraberliği sağlayan golü attı ve maç 2-2 sona erdi.

Son iki maçında 5, geride kalan 14 haftada da 28 puan kaybeden Fenerbahçe, haftayı 14 puanla küme düşme hattının bir basamak yukarısında 15. sırada bitirdi.



Harun Tekin yine penaltı kurtardı

Fenerbahçe'nin kalecisi Harun Tekin, Kasımpaşa maçında da penaltı kurtarışlarına devam etti.

Geçen hafta Trabzonspor deplasmanında bir penaltı vuruşu kurtaran Harun, bu maçta da beyaz noktadan geçit vermedi.

Harun, 8. dakikada Diagne'nin penaltısını kurtarmayı başardı.



Neustaedter'den 2. gol

Fenerbahçe'nin Rus stoperi Neustaedter, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı.

Takımının ilk golünü kaydeden Neustaedter, UEFA Avrupa Ligi'nde de Dinamo Zagreb filelerini havalandırmıştı.



Valbuena devam edemedi

Fenerbahçe'de Fransız futbolcu Mathieu Valbeuna, sakatlanarak maça devam edemedi.

Sağ ayağını tutarak kendini yere bırakan Valbuena, 66. dakikada oyundan çıktı. Fransız futbolcunun yerine Michael Frey oyuna girdi.



Koeman: Şans da yanımızda olsa kazanabilirdik

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşmasına, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nü hatırlatarak başlayarak, "Engelli kardeşlerimizi yanımızda görmek bizim için son derece güzeldi. Ben Hollanda'da epilepsi derneğinin bir elçisiyim .Benim kızım da bir epilepsi hastası. Çocuklarla bugün sahada olmak çok önemliydi." dedi.

Karşılaşma boyunca 36 orta yaptıklarını dile getiren Koeman, "Maçın en etkili pozisyonlarını biz ürettik. Oyuncularım maç boyunca ölümüne mücadele etti. Yorumları anlayabiliyorum. Normal bir durum değil bu. Bunu gayet iyi biliyorum. Şu an benim için en önemlisi, elimdeki oyuncularla bu durumla başa çıkmam gerekir. Oyuncularımız son ana kadar büyük bir mücadele gösterdi. Şans da yanımızda olsa kazanabilirdik. Galibiyete ihtiyacımız olduğunu herkes biliyor. Oyuncularımla ilgili kesinlikle şikayetçi olamam." ifadelerini kullandı.

Zor bir takvimden geçtiklerini aktaran Koeman, İslam Slimani'nin performansıyla ilgiliyse, "Oyuncularım makine değil. Slimani'nin buraya gelmeden önce daha iyi işler yaptığı dönemler var. Hala Fenerbahçe'nin futbolcusu ve ona inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Bu durumla başa çıkabilirim"

Cezalı oyuncularının olduğunu ve ellerindeki kadroyla mücadele ettiklerini belirten Koeman, "Bu durumla başa çıkabilirim. Elimdeki durumla başa çıkmak mecburiyetindeyim. Eğer pozitif olmazsam bırakmam gerekir." dedi.

Milli maçlar nedeniyle FIFA'yı da eleştiren Koeman, şunları kaydetti:

"Çok fazla maç oynuyoruz. 15 oyuncumuz milli takımına gitti. FIFA, umuyorum bu konuyla ilgili bir şey yapar. Çok fazla seyahat ve maç oynuyorlar. Birlitke çok fazla idman yapamıyoruz. Perşembe günü bir maç daha var. Başka takımlar için de bu geçerli. Pazar, perşembe oynamaya devam edeceğiz."