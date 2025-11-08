Fenerbahçe Kayserispor maçı öncesi sarsıldı: Yıldız isim cezalı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Zecorner Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. 90 dakikayı hakem Ozan Ergün yönetirken, yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak yapacak.

Ligde geride kalan 11 haftada 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, topladığı 25 puanla, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Son lig maçında Beşiktaş'a karşı deplasmanda 2-0 geriye düşmesine rağmen derbiden 3-2'lik muhteşem bir geri dönüşle galip ayrılan sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetine imza atmıştı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, Kayserispor'u da mağlup ederek milli araya kayıpsız girmenin hesaplarını yapıyor.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI, 2 İSİM KADRO DIŞI

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası nedeniyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde sahadaki yerini alamayacak. Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da bu önemli maçta forma giyemeyecek diğer isimler olarak dikkat çekiyor.

OOSTERWOLDE VE SEMEDO KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli takımda iki kritik oyuncu, Kayserispor mücadelesine kart sınırında çıkacak. Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, yarın oynanacak müsabakada sarı kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak olan zorlu maçta takımlarını yalnız bırakacaklar.

Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, hafta içinde Avrupa'da oynanan Viktoria Plzen müsabakası sebebiyle Kayserispor karşısında kadroda bazı değişikliklere gitmeyi planlıyor. Cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in boşluğunu Fred ile doldurmayı düşünen İtalyan teknik adamın, Çekya deplasmanında dinlendirdiği Kerem Aktürkoğlu'nu da yarınki maçta ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi.