Fenerbahçe Kerem için bastırıyor… Galatasaray bu işten ne kadar kârlı çıkacak?

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde artık imza aşamasına geldi. Benfica’ya ödenecek 25 milyon Euro ve futbolcunun yıllık maaşı dudak uçuklatırken, Galatasaray da bu dev anlaşmadan kazanç sağlayacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe Kerem için bastırıyor… Galatasaray bu işten ne kadar kârlı çıkacak?
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Fenerbahçe, Galatasaray’ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde sona geldi. Sarı-lacivertli ekip, sol kanat için düşündüğü milli futbolcunun transferini tamamlamak üzere gece saatlerinde Portekiz’e gitti. Yıldız oyuncunun Benfica’daki kariyerinin ardından Süper Lig’e geri dönüşü futbol gündemine bomba gibi düştü. Transferin hem maliyeti hem de yankıları dikkat çekti.

Sözcü’nün haberine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Öte yandan, 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 5 milyon Euro maaş verilecek. Böylece transferin toplam maliyeti 30 milyon Euro’yu bulacak. Kerem Aktürkoğlu’nun bu yüksek bedelle Süper Lig’e dönmesi, sezon öncesi en çok konuşulan transferlerden biri oldu.

GALATASARAY’IN PAYI DA UNUTULMADI

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu hamlesi sadece sarı-lacivertli camiayı değil, Galatasaray’ı da yakından ilgilendiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, milli futbolcunun Benfica’ya satışında sonraki transferinden yüzde 10 pay alma hakkını saklı tutmuştu. Bu madde, bu dev transferle birlikte devreye girdi.

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi 25 milyon Euro üzerinden gerçekleşirse, Galatasaray da bu anlaşmadan tam 1.3 milyon Euro gelir elde edecek. Hatırlanacağı üzere sarı-kırmızılı ekip, Kerem’i 12 milyon Euro karşılığında Benfica’ya satmıştı. Fenerbahçe’nin flaş transferinin Galatasaray’a da kazanç sağlaması, ezeli rakiplerin bir kez daha aynı denklemde buluşmasına neden oldu.

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