Fenerbahçe, Kızılyıldız'a Mağlup!

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 8.haftasında konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 31 sayı farkla yenildi. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Fenerbahçe, Kızılyıldız'a Mağlup!
Fenerbahçe, Kızılyıldız'a Mağlup!

Bu sonuçla Fenerbahçe 8. maçında 3. kez yenilirken, Kızılyıldız galibiyet sayısını 3'e yükseltti.

Fenerbahçe, Kızılyıldız'a Mağlup!

Sırp ekibinde 36 yaşındaki oyun kurucu Teodosic, 18 sayıyla maçın en skoreri olarak yıldızlaştı. Ev sahibi ekipte Bolomboy 14, Nedovic 12, Lazarevic ve Dos Santos ise 11'er sayıyla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Fenerbahçe, Kızılyıldız'a Mağlup! - Resim : 1

Beklentinin altında kalan Fenerbahçe'de ise sadece Hayes-Davis 12 sayı üreterek çift haneye ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip, çift maç haftasında bir sonraki müsabakasını 16 Kasım Perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile yapacak.

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