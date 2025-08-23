Fenerbahçe - Kocaelispor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Kocaelispor Maçı CANLI İZLE

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Kocaelispor deplasmanına çıkıyor.

Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, lige erteleme kararıyla başlayan ve ikinci haftada Göztepe ile golsüz berabere kalan iki haftalık süreçten sonra Kocaelispor karşısında 3 puanla çıkış yakalamak istiyor. Ev sahibi Kocaelispor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Maçın Detayları

Tarih: 23 Ağustos 2025 Cumartesi
Saat: 21.30
Stadyum: Chobani Stadyumu
Hakem: Mehmet Türkmen
Yayın: beIN Sports 1
Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Semedo, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, Nesyri

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Djiksteel, Haidara, Show, Nonge, Cihat Çelik, Mendes, Oğulcan Çağlayan, Petkovic

CANLI İZLE:

https://beinsports.com.tr/

