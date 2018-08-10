Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlüğe getirilen Hollandalı Erwin Koeman ile sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlüğe getirilen Hollandalı Erwin Koeman ile sözleşme imzalandı.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni sezonda teknik direktör Philip Cocu'nun ekibinde görev alacak Koeman, imza sonrası FBTV'ye yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe çok güzel bir aile, çok sıcak bir aile ortamı var. Öncelikli görevim hocamız Philip'e ve takımımıza yardımcı olmak. En önemli şey takımımızın iyi sonuçlar alması." ifadelerini kullandı.



Futbolculuk kariyerinde, Groningen ve PSV Eindhoven gibi Hollanda ligi takımları ile Hollanda Milli Takımı'nda forma giyen Koeman, aktif futbol hayatını noktaladıktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Takımı'nda teknik adam olarak görev yaptı.