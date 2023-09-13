Fenerbahçe, Konferans Ligi'nin en pahalı 3.takımı!

Sarı lacivertli takım toplam 209.1 milyon Euro'luk kadro değeriyle, 607.7 milyon Euro'luk Aston Villa ve 248.6 milyon Euro'luk Fiorentina'nın ardından Konferans Ligi'nin en pahalı üçüncü kadrosunu kurmuş oldu.

FENERBAHÇE, KONFERANS LİGİ'NİN EN PAHALI 3.TAKIMI!

Lille, 207.8 milyon Euro ile dördüncü sırada yer alırken, Eintracht Frankfurt 170 milyon Euro ile beşinci, Beşiktaş ise 129.2 milyon Euro değerindeki kadrosuyla altıncı sırada yer aldı.

Fenerbahçe ayrıca Opta/Stats Perform firmasının veri bilimcisi Nils Mackay tarafından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Aston Villa'nın ardından şampiyonluğun en güçlü ikinci favorisi olarak gösterildi. Mackay, diğer temsilcimiz Beşiktaş'a ise 7. sırada şans tanıdı.

UEFA KONFERANS LİGİ'NiN EN PAHALI 10 TAKIMI

1. Aston Villa 607.7 milyon Euro

2. Fiorentina 248.6 milyon Euro

3. Fenerbahçe 209.1 milyon Euro

4. Lille 207.8 milyon Euro

5. Frankfurt 170 milyon Euro

6. Beşiktaş 129.2 milyon Euro

7. Club Brugge 121.45 milyon Euro

8. KRC Genk 113 milyon Euro

9. AZ Alkmaar 80.1 milyon Euro

10. KAA Gent 79.6 milyon Euro

F.BAHÇE'NİN RAKİPLERİ KAÇINCI?

14. Ludogorets 37.25 milyon Euro

15. Nordsjaelland 36.7 milyon Euro

28. Spartak Trnava 26.3 milyon Euro

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KAÇINCI?

7. Club Brugge 121.45 milyon Euro

17. Bodo/Glimt 30.1 milyon Euro

19. Lugano 24.1 milyon Euro