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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplanıyor

Fenerbahçe Kulübünde 3 ayda bir gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulunun toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak.

Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, 2018'in 6 aylık dönemindeki kulüp faaliyetleri değerlendirilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe
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