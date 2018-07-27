Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın yapılacak.

Fenerbahçe Kulübünde 3 ayda bir gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulunun toplantısı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak.



Ali Koç'un Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, 2018'in 6 aylık dönemindeki kulüp faaliyetleri değerlendirilecek.