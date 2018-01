Fenerbahçe Kulübünün mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan Ali Koç, asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında söz alan Ali Koç, eleştirmenin doğruyu bulma yolunda önemli olduğunu söyledi.



Kendisini herkesin iyi tanıdığını dile getiren Ali Koç, "Şekip bey beni çok iyi tanırsın. Bir şey söyleyeceksem açık açık söylerim. Söyleyeceğim şeyleri dördüncü, beşinci şahıslara söyletmem. 'Hesapları kapatın.' demek siz açtınız demektir. Bu bana hakarettir. Haber yaptırma, trol hesaplar açtırma, belli başlı gazeteciler üzerinden gündem yapmayı benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ben neysem oyum, çıkarım burada söylerim. 2-3 kişiyi kürsüye çıkarıp söyleyemediğiniz şeyleri söyletmeyin." diye konuştu.



Kulübün bütün sorumluluğunu başkan ve yönetimin taşıdığını, bu konuda kimsenin şüphesinin olmadığını vurgulayan Koç, şöyle devam etti:



"Bu, her dernekte böyledir. Biz maçtan sonra normal hayatımıza dönüyoruz, sizler bu sorumlulukla yatıp kalkıyorsunuz ama bu illaki doğru yapıyorsunuz anlamına gelmez. 'Hesapları kapatın.' lafını şiddetle reddediyorum. İçi dışı bir olan insanım. Katılmayabilirsiniz ama ben neysem oyum. Sakın ha beni böyle sahte hesaplarla itham etmeyin, çünkü siz bu işi benden çok daha iyi biliyorsunuz. 'Fenerbahçe televizyonuna ihtiyacımız yok.' diyorsunuz. Mesele benim Fenerbahçe televizyonuna ihtiyacımın olup olmaması değil. Fenerbahçe Kulübünün kutsal başkanlık görevine aday biri olarak ne yaparsam FB TV'de yapmayı tercih ederim. 'Bir reklam filmi yapıyoruz.' dedim. 'Kulüp kanalında yayınlatacağız, olmazsa sosyal medyaya vereceğiz.' dedim. Siz oraya reklam verirsiniz, buraya reklam verirsiniz söylemlerini küçük buluyorum."



Üye alımları ve aidatlarla ilgili



Ali Koç, üye alımları ve aidatlarla ilgili ödemelerin başkaları tarafından yapıldığını öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:



"Sizin haberiniz yok diyemeyeceğim Şekip bey, bu konuda en çok uğraşanlardan biri sizsiniz. 'Aidatımızı ödemeye gittik, ödenmiş.' diyen çok sayıda üyeyle karşılaşıyorum. Bu konuda hayret ediyorum. Hayatımda eşimin, kayınvalidemin ve beni Fenerbahçeli yapan Tamer Kaya dışında kimseyi üye yapmadım. İnşallah yengemi ve yeğenimi üye yapacağım. Onun dışında benim üye yaptığım kimse yoktur, varsa çıkın söyleyin. 'Koç Holding'den üyeler geliyor.' diyorsunuz. Oradan geliyorsa, gelenler kendi imkanlarıyla, kendi parasıyla üye oluyor. Sapla samanı karıştırmayın."



Seçim için komiteler kurulduğunu ve bunun kendisinin de hoşuna gittiğini aktaran Koç, "Başkanımızın tarz olarak adaylığını hep son dönemeçte açıkladığını hepimiz biliyoruz. Bu bir tercih meselesidir. Bu, 'Tek aday var.' demek değildir. Bu camianın gerçek sahipleri taraftarlar ve onları temsil eden kongre üyeleridir. Konuyu bu şekilde ele aldığım zaman gerçekten bakış açımızın çok farklı olduğunu, yaklaşımımızın farklı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Sağlıklı bir tartışma ortamı, farklı görüş ve vizyonların camianın yararına olduğunu belirten Koç, şunları aktardı:



"Komiteler kurulmuş, bana göre olması gereken bir unsur. İnşallah seçimden sonra da devam eder ama gördüğüm kadarıyla seçimde aday olmadan seçim çalışması yapmak için bir araçtır. İnşallah seçimden sonra da devam eder. Çünkü biz çok sesliliğe inanıyoruz. Keşke taraftar komitesi de koysaydınız. En önemlisi odur. Lütfen bana 'Tek aday sizsiniz, mağduriyete ihtiyaç yok.' gibi söylemler yapmayın. Kimse kimseyi kandırmasın. Şubeleri kapatmak ve açmak tabii ki genel kurulun yetkisindedir. Onun için de 2 şubeyi onayınıza getireceğim demiştim. Bugün kulübünün şubelerinde seçimle ilgili amatör şubeler kapanacak demiyorlar diyorsanız, bence doğruyu söylemiyorsunuz. Ben 'Personelimiz oyunu satar.' demiyorum. Başkan kim olursa olsun personel kulübün menfaatine çalışmak zorundadır. Diyelim sizden sonra başka yönetimler, istemedikleri biri geldi diye farklı mı çalışacaklar? Ben size katılmıyorum. Ailelerini 2 bin liraya üye yapıyorsunuz."



"Hiçbir yere kaçmadım"



Konuşması sırasında duygulandığı gözlenen Ali Koç, kimsenin kendisine '3 Temmuz sürecinde kaçtın.' diyemeyeceğini vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:



"Ben hiçbir yere kaçmadım. Sen değil misin, ailene, eşine, çocuğuna sahip çıktığımı anlatan. 3 Temmuz'dan sonra kaçtığımı ima etmenizi dinlerken elim ayağım titriyor. Ayıp, hakikaten ayıp. Hayatımda 2 defa Fenerbahçe için ağladım. Bunu söylemek zorunda kalmak bile çok ayıp. 3 Temmuz'dan sonra 11-12 ve 13. günde kulübe geldim. İki girişimiz var, yönetim ve personel girişi. O gün yönetimden girdim ve her taraf kutu doluydu. Çerçeveler vardı. Nurgül hanıma gittim ve 'Ne oluyor?' dedim. 'Eşyalarını çıkarttırıyorlar.' dedi. O gün kendime yemin ettim, 'Başkanımız buraya gelecek.' dedim. Çok şükür buradasınız ve geldiniz. Lütfen izin vermeyin başkanım. Benim size bağlılığımı bilenler, hiçbir şekilde beni vefasızlıkla suçlayamazlar. Sakın benim 3 Temmuz'dan sonra kaçtığımı ima etmeyin, esas o vefasızlık olur. 2012'de yönetimimizden ayrıldım. 2012'den 2018'e şartlar çok değişti. Kulübün içinde bulunduğu durum da çok değişti. Aday olmayı tercih ettim. Hata yaptıysam özür dilerim. Benim gibi birini hain kılığına sokmaya akıl sır erdiremiyorum."



Kimsenin Fenerbahçe'nin kötüye gitmesini istemediğini bildiğini dile getiren Koç, şunları kaydetti:



"Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bazılarını doğru bulur, bazılarını bulmazsınız. Kimse kötü gitsin diye bir şey yapmıyor ama kulübün içinde bulunduğu durum malum. Finansal tabloda 2012'den bu yana siyahla beyaz kadar fark var. Demek ki sizden özür dilemeliymişim. Burada bu şekilde dava arkadaşlığı yaptığımız, en kötü günlerde omuz omuza verdiğimiz insanlarla söz düellosuna girmekten çok üzülüyorum."



Mosturoğlu tekrar kürsüye geldi



Ali Koç'un açıklamalarının ardından yeniden söz alan Şekip Mosturoğlu, tekrar kürsüye gelirken, "Ali Bey, konuşmamın neresinde size, 'Vefasız' ve 'Kaçtı' dedim?" ifadelerini kullandı.



Bazı sözlerin kendisini çok kırdığını dile getiren Mosturoğlu, "Aramızdaki hukukta, benim babanız için Mersin'e gittiğimi, arkadaşınız için Eyüp Adliyesine gittiğimi söylememe gerek yok. Sizin de tıpkı eşim ve çocuğumla ilgili yaptıklarınızı söylemeniz gerekmediği gibi. Benim ve ailem için yaptıklarınıza teşekkür ederim ancak yeri burası değildi. Beni kırdınız." şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı, Şekip Mosturoğlu'nun konuşmasının ardından sona erdi.