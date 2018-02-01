"(Aykut Kocaman'ın PFDK'ya sevki) Hocamıza ve kulübümüze yönelik bu taraflı tavrı kınıyor, TFF ve kurullarının bir an önce, aklı selim kararlar alarak yanlıştan dönmesini bekliyoruz"

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmesine tepki gösterdi.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın, Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası müsabakası sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamaların 'sportmenliğe aykırı' olduğu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği haberini utançla öğrendik." denildi.



Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ülkemizde faaliyet gösteren birçok spor kulübünün, haksızlığa uğradıklarını düşündüklerinde yaptıkları açıklamalar ve verdikleri reaksiyonlar ortadayken, hocamızın son derece insani, futbolu yönetenlere duyduğu güvensizliği, olabilecek en medeni biçimde dile getirmesinin futbolu yöneten mekanizma tarafından 'sportmenliğe aykırı' olarak değerlendirilmesi, hocamızın haklılığını en net biçimde ortaya koymakla birlikte, bize karşı TFF'nin son derece demokratik bir hak olan ifade özgürlüğüne muhalif bir tavır sergilediği tüm aklı selim kamuoyu paydaşlarının ortak fikridir. Bizler, takımımıza ve teknik ekibimize olan güvenimizi yineliyor, camiamızın kenetlenmesiyle aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını düşünmekle birlikte, futbolu yöneten mekanizmanın adil futbol iklimi oluşturmadığı takdirde hali hazırda birçok problemi bulunan futbolumuzun daha da kötüye giderek onarılmaz yaralar alacağını düşünüyoruz. Hocamıza ve kulübümüze yönelik bu taraflı tavrı kınıyor, TFF ve kurullarının bir an önce, aklı selim kararlar alarak yanlıştan dönmesini bekliyoruz."

