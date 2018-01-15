Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanş maçında yarın İstanbulspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanş maçında yarın İstanbulspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.



Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanın tamamlandığı bildirildi.



İstanbulspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.