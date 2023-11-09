Fenerbahçe, Ludogorets Deplasmanında! İşte Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Fenerbahçe, Ludogorets Deplasmanında!

Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'de yayınlanacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, bu müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

Avrupa'da 264. Mücadele

Fenerbahçe, Ludogorets maçıyla Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 263 müsabakada 104 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.

Deplasmanda Kalesini Kapatıyor

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa deplasmanlarında savunma performansıyla göz dolduruyor.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla Zimbru, Maribor, Twente ve Spartak Trnava ile oynadığı deplasman maçlarında sadece kalesinde 1 gol gördü.

Söz konusu karşılaşmalarda Zimbru'yu 4-0, Maribor'u 3-0 ve Twente'yi 1-0 ile geçen Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakasında 2-0 öndeyken Jayden Oosterwolde'nin bireysel hatası sonucun deplasmanlardaki ilk golünü kalesinde görmüştü.

Son 21 Avrupa Maçında Tek Mağlubiyet

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana Avrupa'da yaptığı 21 maçta sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte 17 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemeyecek.

Ludogorets: Sluga, Witry, Russo, Sonko-Sundberg, Nedyalkov, Pedrinho, Gonçalves, Tekpetey, Piotrowski, Caio, Duah

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Crespo, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi