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Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu transfer ettiğini duyurdu

Sarı-lacivertli kulüp, transfer bedeli olarak Olympique Marsilya'ya 6 milyon avro ödeyecek

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu transfer ettiğini duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu 4 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marsilya Kulübüne transfer bedeli olarak 6 milyon avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."


Kaynak: AA
Etiketler; #Luiz Gustavo #futbol #fenerbahçe
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