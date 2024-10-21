UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe de lig aşamasındaki üçüncü maçında İstanbul'da İngiliz ekibi Manchester Unietd ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında U.S. Gilloise'yi 2-1 yenerken ikinci maçında ise Twente ile 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta öncesinde 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ise 4. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 18 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 7 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe'nin rakibi Manchester United ise İngiltere liginde 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 11 puanla 11. sırada yer alan Manchester United, bu karşılaşmalarda 7 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü.

Manchester United, geçtiğimiz sezon İngiltere ligini 8. sırada tamamlamıştı. Manchester United, FA Cup'ı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanmıştı. Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında Twente ile 1-1 ve Porto ile 3-3 berabere kalmıştı. 2 puanı bulunan Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde 21. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Fenerbahçe ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Fenerbahçe-Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe-Manchester United maçı 24 Ekim Perşembe günü oynanacak. İstanbul'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Manchester United mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.