Fenerbahçe Marsilya forması giyen Cengiz Ünder için resmi temaslara başladı.

ÇOK YÖNLÜ

26 yaşındaki Cengiz Ünder çok yönlü ofansif orta saha,sağ kanat yanı sıra sol kanattada oynayabilmektedir.Teknik direktör İsmail Kartal oyuncunun bu çok yönlülüğünden faydalanmak istiyor.

Oyuncununda ülkesine dönüp İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR ?

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir .Türkiye!de dünyaya gelmiştir.

Milli futbolcunun kendini en rahat hissettiği ve oynamak istediği pozisyon sağ kanat.Milli Takım'da 46 maçta süre alan Cengiz 16 gol kaydetmiştir.