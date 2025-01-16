Fenerbahçe Medicana, Helios Grizzlys’e mağlup oldu

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda heyecan devam ediyor. İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe Medicana ile Helios Grizzlys kozlarını paylaştı. 125 dakika süren mücadelede Alman temsilcisi, güçlü rakibini 3-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetine ulaştı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe Medicana, ilk seti uzatma sayılarında 30-28 kazanarak mücadeleye önde başladı. Ancak Helios Grizzlys, ikinci seti 25-23, üçüncü seti 27-25 ve son seti 25-21 alarak karşılaşmadan galip ayrıldı. Maç boyunca her iki takımın da üstün performans sergilemesi dikkat çekti.

Sarı-lacivertli ekipte başta Yiğit Gülmezoğlu, Hakkı Çapkınoğlu ve Luburic olmak üzere birçok isim forma şansı buldu. Teknik kadro, maç sırasında Burak Güngör, Caner Dengin ve Kaan Gürbüz gibi oyuncuları da sahaya sürdü. Ancak bu hamleler galibiyet için yeterli olmadı.

ALMAN EKİBİ GALİBİYETLE TANIŞTI

Helios Grizzlys, turnuvada henüz galibiyet elde edememiş bir takım olarak çıktığı bu maçta önemli bir zafer kazandı. Baxpöhler, Champlin ve Ahyi gibi oyuncuların etkili oyunları, galibiyeti getiren başlıca faktörler oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe Medicana, gruptaki üçüncü yenilgisini aldı ve üst tura yükselme şansını zora soktu. Öte yandan Helios Grizzlys, aldığı ilk galibiyetle gruptaki moralini yükseltti.