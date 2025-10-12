Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Hakan Çalhanoğlu o iddialara son noktayı koydu

A Milli Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında 100. kez ay-yıldızlı formayı giyerken, maç sonrası yaptığı açıklamayla yaz transfer döneminde adının anıldığı Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarına son noktayı koydu.

A Milli Takım, Bulgaristan’ı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada farklı bir galibiyete imza atarken, kaptan Hakan Çalhanoğlu milli formayla 100. kez sahaya çıktı. Karşılaşmada iki asist yapan deneyimli futbolcu, hem hücumda hem de orta sahadaki yönlendirici rolüyle maçın en etkili isimlerinden biri oldu. Maç boyunca oyunun temposunu belirleyen ve takımın hücum organizasyonlarını yöneten Çalhanoğlu, yüksek pas isabet oranı ve defansif katkısıyla da dikkat çekti.

İTALYAN BASININA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Karşılaşmanın ardından İtalyan basınından Sportmediaset’e konuşan milli yıldız, yaz transfer döneminde sıkça gündeme gelen Fenerbahçe ve Galatasaray iddialarına açıklık getirdi.

Transfer söylentilerini net bir dille yalanlayan Hakan Çalhanoğlu, “Yazın hiçbir şey olmadı! Ben her zaman bir Inter oyuncusu oldum ve burada devam etmekten mutluyum. Kulübüm için her şeyi yapıyorum çünkü dediğim gibi ben bir Inter oyuncusuyum. Benim için hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden, her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini yapacağım.” ifadelerini kullandı.

“KENAN YILDIZ BALLON D’OR’U KAZANABİLİR”

Bulgaristan karşısında iki gol atan genç yıldız Kenan Yıldız hakkında da konuşan Hakan, takım arkadaşına övgüler yağdırdı. Deneyimli oyuncu, “Kenan Yıldız, Ballon d'Or'u kazanabilir. Ben kazanamayacağım ama o kazanabilir, bunu başarabilir.” dedi.

Hakan Çalhanoğlu, kulüp kariyerine Inter formasıyla devam ediyor. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, bu sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 6 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

