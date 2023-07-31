Fenerbahçe Miha Zajc ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren oyuncusu Miha Zajc'la yeniden anlaştı. Sloven oyuncu Miha Zajc İstanbul'a gelerek 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.

Fenerbahçe Miha Zajc ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları
Miha Zajc
Nihat Çarboğa Nihat Çarboğa
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 4,5 sezondur Fenerbahçe forması giyen Slovenyalı futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldı.Sloven oyuncu Miha Zajc İstanbul'a gelerek kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan yıllık maaşı 1.4 M euro + bonuslar dahil olan 3 yıllık yeni sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe Miha Zajc ile anlaşmaya vardı! İşte sözleşme detayları - Resim : 1

                                              İŞTE FENERBAHÇE'DEN GELEN AÇIKLAMA

Kulüp açıklamasında, oyuncunun sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edildiği belirtilerek, "2023-2024 sezonu yapılanmasını sürdüren profesyonel futbol takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Fenerbahçe formasıyla toplam 102 resmi maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 7 de asist yaptı.

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# Miha Zajc # fenerbahçe # transfer
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