Fenerbahçe Milan Skriniar transferinde sona yaklaştı: Sözleşme detayları belli oldu

SÖZLEŞME ŞARTLARI NETLEŞTİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kadrosunda kiralık olarak yer alan Milan Skriniar ile yeniden anlaşıyor. Sarı-lacivertlilerin Slovak stoperle 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtildi.

Oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 7.5 milyon Euro ödenecek.

PSG İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe cephesi oyuncuyla anlaşmaya varırken, kulübü Paris Saint Germain ile ödeme planı ve bonservis bedeli üzerine görüşmeler sürüyor. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve resmi imzaların kısa sürede atılabileceği bildirildi.

FENERBAHÇE FORMASINA DÖNÜYOR

Milan Skriniar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla 23 maça çıkmıştı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistle takımına skor katkısı sağlamıştı.