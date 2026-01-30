Fenerbahçe - N. Forest maçı ne zaman? Turu geçerse rakip kim olacak? İşte tüm detaylar

UEFA Avrupa Ligi’nde kura heyecanı sona erdi, temsilcimiz Fenerbahçe’nin play-off turundaki zorlu rakibi ve turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel takımlar netleşti. İşte tüm detaylar...

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Lig aşamasını 19. sırada tamamlayan ve kuraya seri başı olmayan takımlar torbasından giren Fenerbahçe, İngiltere’nin Nottingham Forest takımıyla eşleşti.

Eşleşmenin ardından maç takvimi de kesinleşti. Fenerbahçe, turdaki ilk sınavını 19 Şubat tarihinde deplasmanda verecek. 

Turun kaderini belirleyecek rövanş mücadelesinde ise sarı-lacivertliler, rakibini 26 Şubat’ta kendi sahasında ağırlayacak.

TUR ATLARSA RAKİP KİM OLACAK?

Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'ı elemesi durumunda son 16 turundaki muhtemel rakipleri de belirlendi. 

Temsilcimiz İngiliz ekibini saf dışı bırakıp son 16 turuna yükselirse, kuradaki eşleşmeye göre Midtjylland ya da Real Betis ile kozlarını paylaşacak.

FİNALİN ADRESİ TÜPRAŞ STADYUMU

Turnuvanın final heyecanı ise İstanbul’da yaşanacak. Avrupa Ligi Final müsabakası, 20 Mayıs Çarşamba günü Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Saati daha sonra netleşecek olan finali kazanan ekip, kupayı müzesine götürmenin yanı sıra 2026-27 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına doğrudan katılma hakkı kazanacak.

