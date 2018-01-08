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Fenerbahçe'nin Antalya kampı

Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe'nin Antalya kampı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, günü basına kapalı yapılan çift idmanla tamamladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen akşam antrenmanının koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların, top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #futbol #süper lig #süperlig
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