Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, günü basına kapalı yapılan çift idmanla tamamladı.



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen akşam antrenmanının koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanda 3 gruba ayrılan futbolcuların, top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.



Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.