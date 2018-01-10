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Fenerbahçe'nin Antalya kampı

İsmail Köybaşı ve Dirar'ın yanı sıra dünkü idmanı yarıda bırakan Fernandao, takımla çalıştı

Fenerbahçe'nin Antalya kampı

 Fenerbahçe, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.

Sabah saatlerinde bireysel programlar uygulanan futbolcuların, günün ikinci idmanına salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaparak başladığı bildirildi. Daha sonra sahaya çıkan futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptığı kaydedildi. Antrenmanın, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Kampın başından beri bireysel olarak kontrol ve rehabilitasyon antrenmanı yapan İsmail Köybaşı ile Nabil Dirar'ın, takımla çalıştığı öğrenildi. Dünkü idmanı adalesindeki sertleşme nedeniyle yarıda bırakan Jose Fernandao'nun da antrenmanda yer aldığı belirtildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #süper lig #futbol #fenerbahçe #antrenman
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