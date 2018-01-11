Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.
İdmana salonda yapılan dayanıklılık çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra sahaya geçti. Bir bölümü basına açık ve sağanak altında gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapıldı.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Eljif Elmas, Luis Neto ile Vincent Janssen, takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.
Sakatlığı geçen Mehmet Ekici, yaklaşık 1,5 ayın ardından ilk kez takımla antrenmana çıktı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına 13 Ocak'a kadar Antalya'da devam edecek.
Sakatlığı geçen Mehmet Ekici, takımla çalıştı
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.