Sakatlığı geçen Mehmet Ekici, takımla çalıştı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını sürdürdü.



Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.



İdmana salonda yapılan dayanıklılık çalışmasıyla başlayan futbolcular, daha sonra sahaya geçti. Bir bölümü basına açık ve sağanak altında gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapıldı.



Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Eljif Elmas, Luis Neto ile Vincent Janssen, takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.



Sakatlığı geçen Mehmet Ekici, yaklaşık 1,5 ayın ardından ilk kez takımla antrenmana çıktı.



Fenerbahçe, hazırlıklarına 13 Ocak'a kadar Antalya'da devam edecek.