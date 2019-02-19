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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Abdullah Çevrim hayatını kaybetti (Abdullah Çevrim kimdir)

Türk futbolunun efsanesi, milli futbolcu Abdullah Çevrim, dün gece geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Fethiyespor tarafından "Türk futbolunun efsanesi, milli futbolcu, Fethiyesporumuzun gönül elçisi Abdullah Çevrim'in dün gece geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği haberini üzülerek öğrendik. Sayın Çevrim'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz" mesajı paylaşıldı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Abdullah Çevrim hayatını kaybetti (Abdullah Çevrim kimdir)

Türk futbolunun efsanesi, milli futbolcu Abdullah Çevrim yaşamını yitirdi.

Çevrim, kalp krizi sonucu dün gece hayatını kaybetti

FETHİYESPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fethiyespor'dan Çevrim için şu mesaj paylaşıldı:

"Türk futbolunun efsanesi, milli futbolcu, Fethiyesporumuzun gönül elçisi Abdullah Çevrim'in dün gece geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği haberini üzülerek öğrendik.

Sayın Çevrim'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Başımız Sağolsun."

ulusal.com.tr

Etiketler; #fenerbahçe #abdullah çevrim #fethiyespor
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