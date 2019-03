Fenerbahçe Futbol Takımı Altyapı Teknik Koordinatörü Badia, 'Mantıklı düşünürsek 3-4 sene sonra Fenerbahçe A Takımı'nın iskeletinde altyapıdan önemli oyuncular olacak' dedi

Fenerbahçe Kulübünde Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından altyapının başına getirilen İspanyol futbol adamı David Badia, sarı-lacivertlilerde kısa sürede yaptıklarını ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.



Ülkesi İspanya'da 29 yaşına kadar futbol oynayan, daha sonra sakatlığından dolayı teknik direktörlüğe karar kılan Badia, UEFA pro lisansına sahip. Barcelona altyapısında çalışan daha sonra İspanyol kulübünün Türkiye sorumlusu olarak İstanbul'a gelen Badia, bir dönem Antalyaspor'da da çalıştı. Badia, kısa sürede Fenerbahçe altyapısını analiz ettiğini söyledi.



Fenerbahçe'nin altyapısını değiştirmek için göreve başladıklarını anlatan Badia, "Burada en önemlisi antrenörlerin yaşının düşürülmesiydi. Antrenörleri gençleştirerek, üniversite mezunu eğitimli antrenörler almayı hedefledik. Tercihlerimizde, antrenörlerin istekli olması ve eğitime açık olmaları önemliydi. İstediğimiz oyun şeklini sahaya yansıtacak antrenör profili bizim için çok önemliydi. Bu yüzden yaş ne kadar genç olursa onları geliştirmek de o kadar kolay olur diye düşündük." ifadelerini kullandı.



Altyapıda değişimin zaman alacağını aktaran Badia, "Fenerbahçe'nin kadrosunun iskeletini ne zaman altyapıdan gelen oyuncular oluşturacak?" sorusuna, "Her değişim bir süreç demektir. Başarıya giden adımlar da bu süreçlerden geçer. Tam bir zaman vermek doğru değil. Keşke önümüzdeki sezon olsa, ben bunu çok isterim. Mantıklı düşünürsek 3-4 sene sonra Fenerbahçe A Takımı'nın iskeletinde altyapıdan önemli oyuncular olacağını söyleyebilirim." cevabını verdi.



'ALT YAŞ TAKIMLARIMIZ BENZER STİL FUTBOLU OYNAYACAK'



David Badia, altyapıdaki bütün takımların aynı sistemle sahada olması için çalıştıklarını dile getirdi.



Bu yönde antrenman programları hazırladıklarını belirten Badia, şöyle konuştu:



"Başkanımız Ali Koç, sportif direktörümüz Comolli'yle oturup konuştuk ve A takımdan en alt seviyeye kadar aynı sistemin oynanmasına karar verdik. 9 yaştan başlayıp 21 Yaş Altı Takımı'na kadar olan futbolcuların A takıma geldiğinde oyun stiline hazır olmasını istiyoruz. Alt yaş takımlarımız benzer stil futbolu oynayacak."



Sahaya diziliş şeklinin önemli olmadığını vurgulayan Badia, "Bizim altyapıda oynadığımız futbolda önemli olan şey oyuncular arasındaki ilişkidir. Yani bizim oynamak istediğimiz oyunda futbolcular arası iletişim önemli. 90 dakika boyunca futbolcu topla ne kadar deneyim yaşarsa o kadar gelişir. Bu noktada bizim tarafımızdan en önemli olan şey, oyuncuların maksimum tekrarı yapabilmesi. Bu sistemde baktığınız zaman 4-3-3 mü, 4-2-3-1 mi, 4-4-2 mi oynuyorsunuz, çok fark etmez. Bizim için önemli olan şey oyuncu gelişimi adına maksimum tekrar yapılabilmesi ve oyuncular arasındaki iletişim." değerlendirmesinde bulundu.



'BARCELONA SİSTEMİNİ BİREBİR BURAYA KOPYALAMAK MÜMKÜN OLMAZ'



Altyapı antrenörlüğüne Barcelona'da başlayan ve Barcelona kültürüyle yetiştiğini belirten Badia, "Fenerbahçe'nin altyapısında Barcelona modeli mi benimseniyor?" sorusuna şu cevabı verdi:



"Hayır. Bunun en önemli sebebi, farklı bir kültür ve futbol tarihi içinde olmamız. Birebir aynı sistemi buraya kopyalamak mümkün olmaz. Barcelona altyapısında aldığım bir temel var, bunu da Türkiye şartlarına adapte etmek zorundasınız. Oyun stili benzer ancak bir adaptasyon sürecinden sonra bunu oluşturabiliriz. Yani birebir aynı diyemeyiz."



Fenerbahçe Futbol Okulları'na yeni katılan küçük yaşta çocuklara eğlenceli eğitimler verdiklerini söyleyen Badia, "Fenerbahçe'nin futbol okullarında futbola başlayan çocuklar çok iyi vakit geçiriyor. Buraya gelen çocuklara altyapı ve okul eğitiminin arasındaki yakınlığı garanti edebilirim. Buraya gelen çocukların çok şey öğreneceğini de garanti edebilirim." diye konuştu.



'ÖMER FARUK BEYAZ'A BASKI YAPILMAMASI LAZIM'



Badia, Fenerbahçe'nin 15 yaşında profesyonel sözleşme imzaladığı ve yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'a baskı yapılmaması gerektiğini söyledi.



Badia, Fenerbahçe altyapısında Ömer Faruk'un dışında gelecekte çok fazla ismin duyulacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Fenerbahçe'de Ömer Faruk'un dışında da altyapıda çok başarılı olacak oyuncular var. Belki isimleri şu an kamuoyu tarafından bilinmiyor ama gelecekte herkesin isimlerini duyacağı futbolcular altyapımızda. Ömer Faruk'un A takıma ne zaman çıkacağı birçok faktöre bağlı. Tam bir tarih vermek, şu an mümkün değil. Ömer Faruk Beyaz'ın hala gelişmesi ve öğrenmesi gereken şeyler var. Bu noktada önemli olan şey, oyuncuya baskı yapmamak. Henüz 15 yaşında, ona baskı yapılması doğru olmaz. Gelişim süreci hızlandırmaya da çalışılmamalı."



'YABANCI FUTBOLCU SAYISINDA DENGEYİ BULMAK GEREKİR'



David Badia, Türkiye'deki yabancı futbolcu sayısıyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:



"Bu konuda dengeyi bulmak gerekir. Belçika'ya baktığımızda da çok fazla yabancı futbolcu var ama orada yerli oyuncular yeterince şans buluyor. Burada ben en önemli şeyin eğitim olduğunu düşünüyorum. Antrenörlere iyi eğitim verilmeli ki onlar da oyuncuları çok iyi eğitsin. Yabancı futbolcu geldiğinde aslında bu daha fazla rekabet anlamına geliyor. Yerli oyuncuya doğru eğitimi verirseniz bu ülke için avantaj olur. Sayı sınırlamasına gelecek olursak, yabancı oyuncu sayısında bir denge bulmak lazım, oynayabilecek Türk ve yabancı futbolcularla ilgili."



Badia, Fenerbahçe altyapısına şu an için sadece Türkiye'den oyuncular dahil ettiklerini de belirtti.



Futbolcu eğitimlerinde teknolojiye önem verdiklerini vurgulayan İspanyol futbol adamı, "Farklı teknolojiler kullanıyoruz. Antrenmanları analiz etmek için kayıtlar alıyoruz. Oyuncuların hızlarını ölçebilmek için GPRS kullanıyoruz. Teknoloji anlamında baktığınız zaman epey araç kullanıyoruz. Burada oyuncuların verdiği reaksiyon önemli. Bunların hepsini ölçebilmeliyiz. Teknoloji hayatımızın her yerinde var. Dolayısıyla futbolda da olması gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.



Türk ve İspanyol futbolu arasındaki farkları da anlatan Badia, "Türk futbolu dediğinizde en iyi ifade, tutkudur. Burada gerçekten futbol kalple, duyguyla oynanıyor. Bu bir oynama türü. İspanya'da ise daha sakin bir oyun stili var. İki farklı oyun stili. Kalple oynamak iyidir, eğer bunu iyi kullanırsanız." ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE TARAFTARINA TÜRKÇE MESAJ



David Badia, Fenerbahçe taraftarına Türkçe mesaj vermek isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Fenerbahçe taraftarına Türkçe mesaj vermek istiyorum. Biz büyük bir aileyiz. Altyapıda çok iyi işler yapacağız. Ben, oyuncular, başkan, Comolli aynı şeyi istiyoruz. Biz, Fenerbahçe'nin başarısını çok istiyoruz."