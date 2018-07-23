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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Turdaki ilk maç Portekiz'de, rövanşı ise Kadıköy'de oynanacak. İlk maçlar 7-8 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 14 Ağustos'ta oynanacak.

Bu turda kazanan takımlar play off turuna yükselirken, elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

BENFİCA YABANCI DEĞİL
Bu arada Fenerbahçe ve Benfica, 2012/2013 UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde karşı karşıya gelmişti. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ilk maçta Sarı-lacivertliler, Egemen'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Ancak Portekiz'de oynanan rövanşı 3 - 1 kazanan ev sahibi takım, Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükselmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #uefa şampiyonlar ligi #fenerbahçe
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