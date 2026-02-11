Fenerbahçe-Nottingham Forest bilet fiyatları ne kadar? En ucuz bilet kaç TL?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki maç takvimi netleşti. Sarı-lacivertliler, çift maç eleme düzenine göre oynanacak turda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi lig aşamasını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, play-off turuna kalmayı başardı. Temsilcimiz bu turu geçmesi halinde son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis ile eşleşecek.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE-NOTTINGHAM FOREST MAÇI BİLET FİYATLARI KAÇ TL?

Biletler 12 Şubat Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla genel satışa sunulacak. Satışlar yalnızca www.passo.com.trve Passo Mobil Uygulama üzerinden yapılacak.

Bilet fiyatları şöyle:

Kuzey - Spor Toto Tribünü: 1.500,00 TL
Maraton Üst A - I Blok: 2.700,00 TL
Maraton Üst B - H Blok: 3.000,00 TL
Maraton Üst C - G Blok: 3.550,00 TL
Maraton Üst D - F Blok: 3.950,00 TL
Maraton Üst E Blok: 4.250,00 TL
Maraton Alt A - I Blok: 5.950,00 TL
Maraton Alt B - H Blok: 6.850,00 TL
Maraton Alt C - G Blok: 8.200,00 TL
Maraton Alt Adidas D - F Blok: 9.300,00 TL
VIP (Maraton Alt - Fenerium Alt Adidas E Blok): 28.150,00 TL

