Fenerbahçe o isimle anlaşmaya vardı! Karar yeni seçilecek yönetimin
Seçim heyecanının yaşandığı Fenerbahçe'de mevcut yönetim, camiayı ayağa kaldıracak dev bir hamleye imza attı
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de tüm dikkatler 29-30 Mayıs veya 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan başkanlık seçimine çevrildi.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin adaylıklarını açıkladığı bu kritik süreçte, mevcut yönetim transfer çalışmalarını profesyonel bir çizgide sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, kadro kalitesini yukarı çekecek küresel bir ismi radarına aldı.
TRT Spor’un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Liverpool’un sembol isimlerinden Andrew Robertson ile doğrudan temasa geçti. Yöneticiler Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş’ın bizzat yürüttüğü görüşmeler neticesinde, İskoç sol bek ile büyük oranda anlaşma sağlandı.
Tecrübeli futbolcunun Türkiye’de forma giymeye sıcak bakması, transfer operasyonunu imza aşamasına taşıdı.
SON SÖZ YENİ YÖNETİMİN
Mevcut başkan Sadettin Saran’ın, Andrew Robertson transferine dair tüm detayları ve varılan mutabakatı seçimden sonra göreve gelecek yeni yönetime sunacağı kaydedildi.
Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Robertson, bu sezon İngiliz deviyle çıktığı 35 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek formundan bir şey kaybetmediğini kanıtladı.
Dev transferin resmiyete dökülmesi için artık yeni yönetimin kararı bekleniyor.