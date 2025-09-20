Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu’nda kavga çıktı! Konuşmalara ara verildi

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda denetim raporlarının ardından üyelerin konuşma bölümünde gerginlik yaşandı. Protokol tribünü önünde çıkan tartışma sonrası kavga meydana geldi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde devam ediyor.

Denetim raporlarının okunmasının ardından üyelerin konuşmalarına geçildi. İlk konuşmacının ardından salonda gerginlik yaşandı.

Protokol tribünü önünde laf atışmaları nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan gerginlik üzerine Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, konuşmalara kısa süreliğine ara verdi.

Güvenlik güçleri de olayların yaşandığı bölgeye gelirken, Mosturoğlu ve yönetim kurulundan bazı isimler kongre üyelerini sakinleştirdi.

Kısa süreli aranın ardından kongrede yeniden konuşmalara geçildi.

