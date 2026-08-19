Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı: Turu Fransa'ya bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, turu rövanşa bıraktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı: Turu Fransa'ya bıraktı - Resim: 1

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakikada rakip kalede tehlikeler oluşturdu. Oyunun sık sık durmasıyla temposunu kaybeden sarı-lacivertliler karşısında Olimpik Lyon topa daha fazla hakim olmaya başladı.

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı: Turu Fransa'ya bıraktı - Resim: 2

Fenerbahçe, kalesine gelen ilk tehlikede 40. dakikada Openda'nın golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-0 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi.

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı: Turu Fransa'ya bıraktı - Resim: 3

İkinci yarıya çok etkili giren Fenerbahçe, 47. dakikada Mason Greenwood'un golüyle beraberliği yakaladı.

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı: Turu Fransa'ya bıraktı - Resim: 4

Golün ardından üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, birkaç etkili pozisyondan faydalanamadı. Müsabakanın son bölümünde iki takım da birbirine üstünlük sağlayamadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı: Turu Fransa'ya bıraktı - Resim: 5

Rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı: Turu Fransa'ya bıraktı - Resim: 6

GREENWOOD 2. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, elemelerde sahne almayı sürdürdü. Sarı-lacivertli takıma katıldıktan sonra 3. kez ilk 11'de sahaya çıkan Greenwood, 3. eleme turunda Sturm Graz ağlarını sarsarak ilk golünü kaydetmişti.

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı: Turu Fransa'ya bıraktı - Resim: 7

Greenwood, 47. dakikada Olimpik Lyon karşısında takımının beraberlik golüne imza atarken, sarı-lacivertli formayla elemelerde 2. golüne ulaştı.

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı: Turu Fransa'ya bıraktı - Resim: 8

Fenerbahçeli taraftarlar, Marco Asensio'nun oyuna girmesi için uzun süre tezahüratta bulundu. Teknik direktör İsmail Kartal, taraftarların isteğinin ardından 73. dakikada İspanyol futbolcuyu Anderson Talisca'nın yerine oyuna dahil etti.

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı: Turu Fransa'ya bıraktı - Resim: 9

Fenerbahçe'nin yıldız santrforu Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Tecrübeli futbolcu, 82. dakikada Vedat Muric'in yerine oyuna dahil edildi.

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı: Turu Fransa'ya bıraktı - Resim: 10

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, bu sezon ilk kez forma giydi. Fıtık ameliyatı geçiren ve bu sezon başında takımla çalışamayan 23 yaşındaki oyuncu, 68. dakikada Kerem Aktürkoğlu yerine oyuna girdi.

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Fenerbahçe, Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı: Turu Fransa'ya bıraktı - Resim: 11

MONTELLA MAÇI EKİBİYLE İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki müsabakayı yerinde takip etti. Montella, müsabakayı yardımcı antrenör Daniele Russo ve analiz antrenörü Massimo Crivellaro ile izledi.

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