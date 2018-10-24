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Fenerbahçe, Olympiakos'u deplasmanda yendi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını 63-54 yendi.

Fenerbahçe, Olympiakos'u deplasmanda yendi

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, B Grubu ilk hafta maçında konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını 63-54 yendi.

Tasos Kampouris Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-15 geride kapatan sarı-lacivertliler, devre arasına 36-34 önde giden taraf oldu.

İkinci yarıda farkı açan Fenerbahçe, üçüncü periyodunu 52-42 üstün geçtiği mücadeleyi 63-54 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

Fenerbahçe'de Kelsey Plum, 20 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Jessica Thomas ve Aikaterina Sotiriou'nun 11'er sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe #Olympiakos
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