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Fenerbahçe Opet adını çeyrek finale yazdırdı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında CSM Bükreş'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe Opet adını çeyrek finale yazdırdı

Fenerbahçe Opet adını çeyrek finale yazdırdı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında Romanya ekibi CSM Bükreş'i deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Başkent Bükreş'teki Polivalenta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip, 25-11, 21-25, 25-19 ve 25-14'lük setlerle 3-1 kazandı.

Oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan ve 16 puanla grubu lider kapatan Fenerbahçe Opet, adını çeyrek finale yazdırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe opet #çeyrek final #voleybol
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