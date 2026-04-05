Fenerbahçe Opet şampiyonluğu kutladı
2025-2026 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet, elde ettiği başarıyı Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği’nde düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı
Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Emin Selim Akgül’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya; Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Kadın Basketbol Şubesinden Sorumlu Yönetici Ufuk Şansal, yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu katıldı.
"Birlik ve Beraberlik Mesajları Öne Çıktı"
Dernek binası önünde meşaleler ve coşkulu bir kalabalık eşliğinde karşılanan şampiyon takım, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Organizasyon süresince verilen mesajlarda, basketbol şubesinde yakalanan istikrarın ve disiplinli çalışmanın bu başarıyı getirdiği vurgulandı.
Kulüp Başkanı Sadettin Saran ve beraberindeki heyet, sporcuların sezon boyu sergilediği performansın sarı-lacivertli camia için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
EuroLeague Final Four Öncesi Kritik Moral
Takımın önündeki en önemli hedef olan EuroLeague Final Four süreci öncesinde bu kutlamanın önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Akgül, Avrupa arenası için başarı dileklerini iletti.
Şampiyonluk yemeğiyle devam eden gece, kadın basketbol takımının sezonun yorgunluğunu atması ve camia içi dayanışmanın pekiştirilmesiyle sona erdi.
Fenerbahçe Opet, bu şampiyonlukla birlikte müzesine bir kupa daha ekleyerek kadın basketbolundaki iddiasını sürdürdü.