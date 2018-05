Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Akhisarspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle:



Hukuk Müşavirliği'nce 11.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.



1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.