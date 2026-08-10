Fenerbahçe play-off için sahada! Sturm Graz-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun rövanş mücadelesinde yarın deplasmanda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Avusturya temsilcisiyle oynanacak kritik maç, Liebenau Stadı'nda yarın saat 21.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ PLAY-OFF BİLETİ

Turun ilk yarışmasını kendi sahasında 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşta da sahadan avantajlı ayrılıp play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesi için galibiyet ya da beraberlik yeterli olacağı gibi, 1 farklı mağlubiyet de işi görecek. Sturm Graz'ın karşılaşmayı 2 farklı kazanması durumunda ise eşleşme uzatmalara kalacak. Ev sahibi ekip 2'nin üzerinde farkla galip gelirse, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki yolculuğu UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sarı-lacivertliler bu turu geçtiği takdirde play-off aşamasında Fransa'nın Olimpik Lyon'u ya da Çekya temsilcisi Sparta Prag'la eşleşerek grup aşamasına kalma mücadelesi verecek.

Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

KADRODA TEK EKSİK VAR

Fenerbahçe, Sturm Graz deplasmanına tek eksikle çıkıyor. İlk maçta sakatlanan Hollandalı savunmacı Oosterwolde, rövanşta forma giyemeyecek.

Teknik heyetin Sturm Graz karşısında sahaya süreceği muhtemel ilk 11 ise şöyle şekilleniyor: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca.