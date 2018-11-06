Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında sahasında Anadolu Efes'i uzatmalarda 86-79 yenen Fenerbahçe, ligdeki iç saha galibiyet serisini 62 maça çıkardı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında sahasında Anadolu Efes'i normal süresi 72-72 biten maçta uzatmada 86-79 yenen Fenerbahçe, ligde iç saha galibiyet serisini 62 maça çıkardı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu. Normal sürede eşitliğin bozulmadığı maçta uzatma periyodunda rakibini 86-79'la geçen sarı-lacivertliler, sahasındaki galibiyetlerine bir yenisini ekledi.

Ligde son iç saha yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra oynadığı 62 maçı da kazanmayı bildi.



Fenerbahçe namağlup devam ediyor

Fenerbahçe, bu sezon ligdeki 5. maçını da kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin namağlup tek takımı konumunda bulunuyor. Anadolu Efes ise ligde üst üste ve toplamda 2. yenilgisini aldı.



Anadolu Efes'i bu sezon ilk kez yendi

Fenerbahçe, bu sezon 3. kez karşılaştığı Anadolu Efes'i ilk kez mağlup etti.

Sezon başında Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda rakibine 65-62 yenilen Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde de deplasmanda lacivert-beyazlılara 89-83 kaybetmişti.

Bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelen iki ekibin maçında bu sefer gülen taraf sarı-lacivertliler oldu.



Ergin Ataman'ın hasreti devam ediyor

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe deplasmanında uzun süredir kazanamıyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda son galibiyet sevincini Beşiktaş'ın başındayken 9 Mayıs 2012'de elde eden Ataman, daha sonra Galatasaray'la 14, Anadolu Efes'le ise 2 olmak üzere 16 maçı da kaybetti.



Koray Şener unutulmadı

Karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener için saygı duruşu yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı derbi maçta Türk Telekom Stadı'nda kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Koray Şener, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda unutulmadı.

Karşılaşma öncesi salonda bulunan dev ekranda Koray Şener'in fotoğraflarının yer aldığı bir video yayımlandı. Sarı-lacivertli oyuncular da sahaya Koray Şener'in fotoğrafının yer aldığı "Seni unutmayacağız" yazılı pankartla çıktı. Sarı-lacivertli ekibin kenar yönetiminin yer aldığı bölümün arkasında da Koray Şener'in bir fotoğrafı ve "Kalbimizdesin" yazılı bir pankart yer aldı.



Ali Koç maçı takip etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy takımı yalnız bırakmadı.

Ligdeki kritik maçta sarı-lacivertli ekibe destek veren Koç ve Özsoy, müsabakayı locadan takip etti.



Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Sarı-lacivertli taraftarlar, Anadolu Efes ile oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakada salonun büyük bölümünü dolduran sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına destek oldu.