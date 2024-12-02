Fenerbahçe, puan farkını eritiyor

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nda Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı. Oğuz Aydın, Becao ve Dzeko'nun golleriyle alınan bu galibiyet, Fenerbahçe'nin Galatasaray'la olan puan farkını 3'e indirmesini sağladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Fenerbahçe, puan farkını eritiyor - Resim: 1

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Ülker Stadyumu’nda ağırladı.

Ev sahibi ekip, maça hızlı başladı. Henüz 3. dakikada İsmail Yüksek’in Maxim’e yaptığı baskı sonucunda kazanılan top, Youssef En-Nesyri’ye ulaştı. En-Nesyri’nin ceza sahasına gönderdiği pası değerlendiren Oğuz Aydın, topu ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

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Fenerbahçe, puan farkını eritiyor - Resim: 2

İlk yarının ilerleyen dakikalarında Gaziantep FK beraberliği yakaladı.

41. dakikada David Okereke'nin etkili şutunda Livakovic başarılı bir kurtarış yaptı, ancak seken topu tekrar takip eden Okereke, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golle durum 1-1 oldu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

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Fenerbahçe, puan farkını eritiyor - Resim: 3

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe daha atak bir oyun sergiledi. Orta saha hakimiyetini ele geçiren sarı-lacivertliler, rakip kalede üst üste pozisyonlar üretmeye başladı. 

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Fenerbahçe, puan farkını eritiyor - Resim: 4

Fenerbahçe, 78. dakikada üstünlük golünü buldu. Dusan Tadic’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Becao, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu golle Fenerbahçe skoru 2-1’e taşıdı.

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Fenerbahçe, puan farkını eritiyor - Resim: 5

Maçın 89. dakikasında sahneye çıkan Edin Dzeko, Fred’in asistinde topu ağlara gönderdi. Dzeko'nun bu golüyle Fenerbahçe skoru 3-1 yaptı. 

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Fenerbahçe, puan farkını eritiyor - Resim: 6

Bu galibiyetle Fenerbahçe, ligdeki puanını 32’ye çıkararak lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3’e indirdi. 

Mağlubiyetin ardından Gaziantep FK, 15 puanda kalarak haftayı 13. sırada tamamladı.

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Fenerbahçe, puan farkını eritiyor - Resim: 7

Fenerbahçe, Süper Lig’in 15. haftasında zorlu bir derbi mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise bir sonraki haftada kendi evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek. 

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