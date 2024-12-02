Fenerbahçe, puan farkını eritiyor

İlk yarının ilerleyen dakikalarında Gaziantep FK beraberliği yakaladı.

41. dakikada David Okereke'nin etkili şutunda Livakovic başarılı bir kurtarış yaptı, ancak seken topu tekrar takip eden Okereke, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Bu golle durum 1-1 oldu ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.