Fenerbahçe Roma karşısında 1-1 berabere kaldı! Şampiyonlar Ligi’ne 1 puanla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk haftasında Roma'yı konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe Roma karşısında 1-1 berabere kaldı! Şampiyonlar Ligi’ne 1 puanla başladı
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Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Roma, 39. dakikada öne geçti. Konuk ekibin golünü Bryan Cristante attı. İlk yarı, Roma'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Soyunma odası arasının ardından sahaya çıkan Fenerbahçe, beraberliği bulmakta gecikmedi. Archie Brown, 48. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

ELMAZ SAKATLANDI, YERİNİ MERCAN'A BIRAKTI

Fenerbahçe cephesinde bir de sakatlık yaşandı. Bartuğ Elmaz, sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi ve 62. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı, Fenerbahçe ile Roma sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Bu sonuçla iki takım da Şampiyonlar Ligi lig aşamasına 1'er puanla başlamış oldu.

SIRADAKİ DURAK GAZİANTEP, SONRA ASTON VİLLA

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta yoğun bir programı var. Sarı-lacivertliler, 14 Eylül Pazartesi günü Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde ise ikinci hafta mücadelesi 14 Ekim'de oynanacak; Fenerbahçe bu maçta deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Aynı tarihte Gian Piero Gasperini'nin çalıştırdığı Roma da Real Madrid'i konuk edecek.

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